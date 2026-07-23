МИД Ирана: Помощь США сделала Британию соучастником

Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило решение нового правительства Великобритании во главе с премьер-министром Энди Бернэмом предоставить США доступ к британским военным базам для проведения операций против Исламской Республики.

В ведомстве заявили, что Тегеран будет рассматривать действия Лондона как «акт агрессии» против страны. В заявлении также подчеркивается, что любое содействие подобным операциям будет расцениваться как соучастие в кампании США и «военных преступлениях».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании разрешил США использовать британские военные базы для ударов по Ирану. Позднее стало известно, что США впервые после возобновления боевых действий задействовали стратегический бомбардировщик B-1, который вылетел именно с британской базы.