Лига Европы: Матч «Карабах» — ЦСКА завершился вничью - ОБНОВЛЕНО
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Карабахом» и ЦСКА (София) завершился без забитых голов — 0:0.
Команды проведут ответную встречу через неделю в Болгарии.
20:05
Начался первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и болгарским ЦСКА (София).
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
19:40
Азербайджанский клуб «Карабах» сегодня проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.
Главный тренер команды Гурбан Гурбанов определился со стартовой одиннадцаткой. С первых минут на поле выйдут: Матеуш Кохальски, Бадави Гусейнов (капитан), Берце Варконьи, Матеус Сильва, Бруно Ланга, Педро Бикальо, Марко Янкович, Кади, Алексей Кащук, Абделла Зубир и Закария Саво.
ЦСКА (София) начнет встречу в следующем составе: Федор Лапоухов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Пастор, Анджело Мартино, Жан-Филипп Гбамен, Бруну Жордау (капитан), Макс Эбонг, Стефано Сенси, Иоаннис Питтас и Леандро Годой.
Главный тренер болгарской команды — Христо Янев.