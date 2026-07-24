Глава Минсельхоза Молдовы ушел в отставку спустя два дня после назначения

Глава Минсельхоза Молдовы Раду Мустяцэ ушел в отставку спустя два дня после начала работы нового правительства.

Об этом сообщил премьер-министр республики Василе Тофан.

"Мустяцэ сегодня подал заявление об отставке с поста министра сельского хозяйства, которое я принял. Это было личное решение, поступок, продиктованный чувством ответственности и продиктованный стремлением защитить общественное доверие к правительству и к процессу управления страной", - написал Тофан в Facebook.

Сразу после назначения Мустяцэ в прессе появились материалы о его членстве в Демократической партии Молдовы, которую возглавлял осужденный сегодня олигарх Влад Плахотнюк. Мустяцэ резко отрицал членство, назвав информацию фальшивкой. Затем в публичном пространстве появились его фотографии с бывшими демократами.

Тофан возглавил кабинет министров после отставки Александру Мунтяну. Он оставил на своих постах почти треть министров, работавших при Мунтяну, который в свою очередь унаследовал большинство членов кабинета от правительства Дорина Речана. Среди новых людей в кабинете Тофана был Мустяцэ, а также Виктория Белоус, которая возглавила Минфин. Новым главой Минздрава был назначен Александр Гаснаш, а Минкультуры - Дан Суручану.

Парламент и правительство в Молдавы контролирует Партия действия и солидарности. Отставки назначенных партией премьеров происходили на фоне падения рейтинга и роста недовольства в обществе ситуацией в экономике. Так, Наталья Гаврилица продержалась на своем посту 18 месяцев, Речан - более чем два с половиной года, а Мунтяну - 8 месяцев.

Источник: ТАСС