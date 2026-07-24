В Баку состоялось открытие фестиваля DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

С 23 по 26 июля на солнечном побережье Каспийского моря проходит третий международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2026, объединивший известных артистов из разных стран

Организатор фестиваля Эмин Агаларов, общаясь с представителями азербайджанских медиа на фестивальной дорожке отметил, что каждый год ставится задача сделать фестиваль еще лучше – по его словам, на итоговый результат влияет множество факторов, однако оценить, удалось ли этого добиться, зрители смогут сами, ознакомившись с программой фестиваля, которая в этом году объединила артистов из множества стран.

Он также подтвердил, что в будущем мероприятие может выйти за пределы Азербайджана и в будущем возможно его проведение и в Узбекистане

Как было отмечено выше, перед началом концертной программы артисты традиционно прошли по фестивальной дорожке, где пообщались с журналистами и фотографами.

Концертная программа первого фестивального дня объединил на одной сцене артистов разных поколений, музыкальных стилей и культур - от алжирского певца Cheb Khaled до российского рэпера Егора Крида, программа первого вечера наглядно продемонстрировала главное преимущество музыкального мероприятия, где органично соседствуют мировые легенды и современные хедлайнеры.

Отметим, что международный фестиваль продлится до 26 июля.