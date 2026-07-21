Лукашенко приказал отправлять плохо работающих на охрану границы с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает, не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании.

Об этом глава государства заявил на селекторном совещании, передает БЕЛТА.



"Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе, - сказал Президент. - Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда - в распоряжение сил специальных операций".

"Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник (в правительстве, облисполкоме, райисполкоме) - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать", - добавил Александр Лукашенко.