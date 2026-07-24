Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

Глава нашего государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, а также новых успехов и достижений в его почетной высшей государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за искреннее поздравление и теплые слова, и, в свою очередь, пожелал народу Азербайджана процветания и благополучия.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность азербайджано-узбекских отношений стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах.

Главы государств также условились о будущих контактах и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам двусторонних отношений.