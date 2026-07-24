Озгюр Озель и 91 депутат вышли из Республиканской народной партии Турции

Председатель Республиканской народной партии Турции (CHP) Озгюр Озель и 91 депутат объявили о выходе из партии.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Озель заявил о своем уходе на пресс-конференции.

Подавшие в отставку 91 депутат войдут в состав учредителей новой политической организации. По словам Озеля, техническая регистрация новой партии при участии депутатов уже завершена, а ее официальная политическая деятельность стартует в августе-сентябре.

После заявления Озгюра Озеля о намерении создать новое политическое движение в CHP началась масштабная волна отставок.