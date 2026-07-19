Григорий Карасин: ответ на атаку по Wildberries будет жестким

Ответ на атаку ВСУ по логистическим центрам Wildberries не заставит себя ждать и будет жестким.

Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним - позор!" - написал Карасин в Telegram-канале. Он выразил уверенность, что ответ на атаку будет жестким и не заставит себя ждать.

Карасин считает, что "свинство киевской власти продолжает шириться". Он обратил внимание, что после школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров. "Понятно, что мерзавцы прицельно бьют дронами по социально важным объектам", - подчеркнул сенатор. По его словам, это сделано для того, чтобы вызвать у населения растерянность.

Напомним, 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В Московском регионе из-за падения БПЛА также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. СК возбудил уголовные дела о терактах.



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