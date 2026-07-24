«Ослы-пожарные»: как в Испании ослов используют для предотвращения лесных пожаров - ФОТО

На фоне масштабных лесных пожаров, охвативших этим летом южные регионы Европы, в Испании продолжают применять необычный, но эффективный способ снижения риска распространения огня.

В автономном сообществе Каталония для расчистки территорий от сухой растительности используют ослов, которые, по словам специалистов, помогают создавать естественные противопожарные полосы.

В последние годы борьба с лесными пожарами все чаще опирается на современные технологии, включая спутниковый мониторинг, беспилотные летательные аппараты и системы искусственного интеллекта. Однако в горных районах примерно в 130 километрах к югу от Барселоны применяется метод, основанный на естественном выпасе животных.

Этим занимается некоммерческая организация Tivissa Donkey Firefighters, расположенная на юге Каталонии. Ее деятельность объединяет сразу две задачи — спасение ослов, подвергшихся жестокому обращению или оставшихся без хозяев, и профилактику лесных пожаров. Животные свободно пасутся на участках с густой растительностью, поедая сухие травы и кустарники, которые в жаркое время года становятся одним из основных источников распространения огня.

Основатель организации Жоан Седо Санс рассказал, что идея проекта возникла после крупных пожаров, произошедших недалеко от его земельного участка в 2013 году. Позже он решил проверить, смогут ли ослы очистить лесной подлесок естественным способом. По его словам, результаты превзошли ожидания, животные практически полностью уничтожили сухую растительность, значительно снизив количество легковоспламеняющегося материала.

Первые ослы появились в хозяйстве Жоана Седо Санса в 2020 году. Сегодня стадо насчитывает 62 животных, которые работают как на частных, так и на государственных территориях, расчищая потенциально опасные участки. Помимо участия в профилактике пожаров, проект обеспечивает спасенным животным постоянный уход, ветеринарную помощь и безопасные условия содержания. Дополнительный корм для ослов поступает в виде пожертвований от местных фермеров и расположенного неподалеку тематического парка.

По словам организаторов, деятельность проекта особенно актуальна на фоне ухудшения ситуации с природными пожарами. В этом году Европейский союз зафиксировал самый масштабный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. Только в Испании огнем были уничтожены сотни тысяч гектаров территории, а некоторые возгорания стали одними из самых разрушительных и смертоносных за последние годы.

Специалисты отмечают, что ослы охотно питаются растениями, которые летом быстро высыхают и образуют так называемое мелкое топливо — легковоспламеняющуюся растительную массу, способствующую быстрому распространению огня. Благодаря постоянному выпасу количество такой растительности существенно сокращается, что снижает вероятность возникновения крупных пожаров.

Результаты ряда научных исследований также свидетельствуют о том, что контролируемый выпас сельскохозяйственных животных может стать эффективным и экономически более выгодным дополнением к традиционным мерам противопожарной защиты, включая расчистку территорий с использованием специальной техники.