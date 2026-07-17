В Мексике произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в городе Пуэрто-Мадеро на юге Мексики.

Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Пуэрто-Мадеро - портовый город на побережье Тихого океана в штате Чьяпас близ границы с Гватемалой.

Агентство Reuters позже уточнило, что после землетрясения американская система предупреждения информировала об угрозе цунами для региона. Корреспонденты агентства сообщили также о том, что толчки ощущались в столице Гватемалы и в Сальвадоре.