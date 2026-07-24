Госпитализирована певица МакSим

Популярную российскую певицу МакSим госпитализировали из-за стресса на фоне смерти отца.

Сейчас звезда российского шоу-бизнеса находится в больнице под наблюдением врачей, а ближайшие выступления пришлось отменить.

«На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния», - поделилась МакSим в Instagram Stories.