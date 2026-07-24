Yelo Bank официально исключен из санкционного списка ЕС 23 июля единогласным решением стран-членов

23 июля Yelo Bank был официально исключен из санкционного списка Европейского союза единогласным решением государств — членов ЕС.

Процедура пересмотра статуса Банка, проведенная Европейской комиссией, была успешно завершена в кратчайшие сроки.

Как банк со 100% местным капиталом, Yelo Bank всегда осуществлял свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Азербайджана и международными стандартами. Банк и впредь будет последовательно совершенствовать свои бизнес-процессы в соответствии с лучшими международными практиками и требованиями.

Yelo Bank выражает искреннюю благодарность своим клиентам и партнерам за доверие и поддержку, оказанные в этот период. Именно доверие и лояльность клиентов стали важнейшим фактором успешного завершения данного процесса.

Примечательно, что за время действия ограничений Банк не только сохранил доверие существующих клиентов, но и значительно расширил клиентскую базу. На протяжении всего периода Yelo Bank своевременно и в полном объеме исполнял все свои обязательства, сохраняя высокий уровень ликвидности и устойчивые показатели достаточности капитала.

В настоящее время Банк проводит работу по полному восстановлению отдельных банковских услуг, на которые ранее распространялись временные ограничения. Обо всех изменениях и обновлениях клиенты будут оперативно проинформированы через официальные каналы коммуникации Yelo Bank.

Оставаясь верным философии «яркого банкинга», Yelo Bank продолжит развивать инновационные и удобные финансовые сервисы, расширять международное сотрудничество и вносить вклад в устойчивое развитие финансовой экосистемы Азербайджана.