Погода на субботу: В Баку ожидается до 38 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 25 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем – 33-38° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Местами в горах будет наблюдаться туман. Умеренный восточный ветер днем в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем – 35-39° тепла, в горах ночью – 15-20° тепла, днем – 25-30° тепла.