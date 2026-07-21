Павел Дуров анонсировал запуск криптокошелька в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у сервиса появится свой встроенный криптокошелек Gram этим летом. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей, подчеркнул Дуров.

По его словам, это внедрение станет «самым масштабным в истории человечества».

Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. Речь идет о некастодиальном кошельке, доступ к которому есть только у владельца. При этом для его создания не нужно проходить идентификацию или указывать личные данные.