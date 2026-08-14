Бойкот, которого нет: Европа едет в Польшу, а Океания отказалась требовать смены руководства ФИФА

Первая практическая проверка бойкота начинается 5 сентября, и пока в него верится мало. Федерации развивающихся стран выступают за Инфантино, а УЕФА обсуждает с АФК и КОНКАКАФ сепаратные турниры — приём, который сама же оспаривала в случае с проектом Суперлиги.

Ни одна из шести европейских сборных, заявленных на юношеский чемпионат мира среди девушек до 20 лет, не уведомила Польшу о снятии с турнира. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на собственные данные. Соревнование пройдёт с 5 по 27 сентября и станет первым турниром ФИФА, которого может коснуться бойкот, объявленный УЕФА и всеми 55 его членами.

Главный тренер женской сборной Англии до 23 лет Лидия Бедфорд, которая возглавит команду на турнире в Польше, заявила, что указание от руководства Футбольной ассоциации Англии — «просто продолжать как обычно». Она впервые высказалась о возможном бойкоте в интервью BBC Sport в Португалии, после того как её команда обыграла сверстниц из Португалии со счётом 2:0 в товарищеском матче в Лиссабоне. Бедфорд заняла свой пост в марте нынешнего года.

«Я вообще-то была в театре в Лондоне, когда мне неожиданно позвонил отец, и я такая: „Что происходит?“ С моей точки зрения, сигнал от руководства всё это время был „просто продолжайте как обычно“ — мы так и делали», — рассказала Бедфорд.

«Мы даже толком не обсуждали это с игроками, потому что в конечном счёте каждая возможность выйти на поле и подготовить эту команду нужна нам, чтобы быть в наилучшей форме. Так что всё внимание было направлено на это», — добавила она. Состав на турнир Бедфорд назовёт на следующей неделе.

Против бойкота высказалась и полузащитница сборной Польши Вероника Арасневич. «Не делайте этого. Пусть футбол состоится. Давайте наслаждаться футболом», — сказала она BBC Sport. «Я бы точно расстроилась, если бы турнир отменили, потому что такие события всегда особенные, и ты не знаешь, сколько ещё чемпионатов мира у тебя впереди».

Позиция внутри английского футбола не единая. Защитница национальной сборной Люси Бронз, одна из самых титулованных футболисток страны, ранее заявляла, что бойкот турниров ФИФА был бы правильным решением «на благо игры», несмотря на возможные последствия для женского футбола. Бедфорд, отвечая на вопрос об этих словах, от оценки уклонилась: «С моей точки зрения, мой единственный фокус — подготовить эту команду, и если у нас будет возможность поехать в Польшу, мы там будем и по приезде будем биться».

Тринадцать из пятидесяти пяти

Число европейских федераций, отозвавших поддержку переизбрания Джанни Инфантино, за неделю выросло незначительно. 13 августа это сделала Футбольная ассоциация Ирландии — единственное пополнение списка за последние дни.

«Ассоциация признательна за поддержку, которую ФИФА оказывает ирландскому футболу, но недавние события вызвали серьёзную обеспокоенность в отношении управления, прозрачности и отсутствия содержательных консультаций», — говорится в заявлении. Решение принято на заседании правления, письмо поддержки, направленное ранее в этом году, отозвано, о причинах ФИФА уведомлена отдельно.

Ирландская футбольная ассоциация Северной Ирландии формально письмо не отзывала, но поддержала позицию УЕФА: «Мы серьёзно относимся к своим обязанностям как ассоциации-члена и УЕФА, и ФИФА. Мы поддерживаем нынешнюю позицию УЕФА по этому вопросу и продолжим конструктивно взаимодействовать по вопросам управления футболом».

По подсчётам Irish Times, поддержку отозвали тринадцать европейских ассоциаций из пятидесяти пяти: Уэльс, Англия, Нидерланды, Германия, Румыния, Греция, Хорватия, Сербия, Албания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Ирландия. Остальные сорок две письма не отзывали.

Как сообщал 1news.az, отзыв письма поддержки и отказ от участия в турнире — действия принципиально разного веса. Первое не имеет спортивных последствий и обратимо в любой момент; второе означает потерю очков, эфирных контрактов и дисциплинарные риски. Показательна и природа самих писем: Инфантино запрашивал их у ассоциаций перед чемпионатом мира и, по сообщениям СМИ, получил более двухсот — то есть почти от всех членов ФИФА.

Океания закрыла карту

14 августа с заявлением выступила Конфедерация футбола Океании — последняя из шести континентальных конфедераций, не обозначавшая позицию. Документ принят по итогам заседания исполкома 12 августа.

ОФК «приветствует решение ФИФА отозвать предложение FFE и её обязательство провести проверку вопросов, связанных с проектом». Далее следует формулировка, отчётливо расходящаяся с тоном УЕФА, КОНКАКАФ и АФК: «ОФК признаёт прогресс, достигнутый за последнее десятилетие в развитии футбола в Океании под руководством ФИФА, и призывает ФИФА использовать проверку как возможность выявить и осуществить любые необходимые изменения».

Конфедерация подчёркивает важность «надлежащего управления, прозрачности и уважения к установленным институциональным процессам», но не требует смены руководства и не упоминает Инфантино. Завершается заявление обязательством продолжать «конструктивный диалог и тесное сотрудничество с ассоциациями-членами, ФИФА, другими конфедерациями и всеми заинтересованными сторонами».

Таким образом, картина сложилась окончательно: три конфедерации выступили против Инфантино, три — нет.

Аргумент равного голоса

В тот же день собственное заявление опубликовала Каледонская федерация футбола, входящая в ОФК. Документ подписан её президентом Стивом Леглем и построен вокруг довода, который в этом споре звучит от малых федераций чаще всего.

«Сегодня в рамках программ развития ФИФА КФФ получает тот же уровень поддержки и финансирования, что и федерации из всех остальных конфедераций — УЕФА, КАФ, АФК, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ или ОФК», — говорится в заявлении. И далее: «Эта воля к справедливости выражается также в самом сердце демократического управления на Конгрессах ФИФА: голос Каледонской федерации футбола весит там столько же, сколько голос крупнейших наций мирового футбола. Для КФФ этот демократический принцип составляет фундаментальную опору международного спортивного управления».

Федерация приводит и конкретный результат: в марте нынешнего года сборная Новой Каледонии сыграла стыковой матч отбора чемпионата мира против Ямайки на стадионе «Эстадио Акрон» в Гвадалахаре при более чем 45 тысячах зрителей.

«Для Каледонской федерации футбола стратегический план, реализуемый нынешним руководством ФИФА, вносит значительный вклад в развитие футбола в Океании и усиливает влияние нашего региона. КФФ продолжит защищать это видение открытого, справедливого и солидарного мирового футбола, где каждая федерация пользуется равным вниманием», — заявил Легль.

Со схожим заявлением выступила Футбольная ассоциация Сент-Китса и Невиса, входящая в КОНКАКАФ. Ассоциация поблагодарила ФИФА за финансовую и техническую поддержку за последние десять лет, отметив, что именно благодаря ей в 2023 году впервые в истории вышла на крупный международный турнир. Ключевая формулировка совпадает с той, что ранее использовали Мексика и Гренада: «Мы не поддержим ни одну ассоциацию-член или конфедерацию, которая стремится подорвать эти процессы или ослабить единство и структуры управления мировой футбольной семьи».

Отдельные турниры и тень Суперлиги

С другой стороны конфликта происходит эскалация принципиально иного порядка. По сообщению ирландского телеканала RTÉ, УЕФА провёл предварительные переговоры с АФК и КОНКАКАФ о координации собственных турниров — чтобы у игроков, находящихся под их юрисдикцией, оставались значимые возможности выступать.

Это уже не бойкот, а заявка на параллельную структуру мирового футбола, и здесь неизбежно возникает историческая параллель.

В апреле 2021 года двенадцать европейских клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА и ФИФА выступили тогда единым фронтом и пригрозили исключением клубов из национальных чемпионатов и отстранением игроков от чемпионатов мира и Европы. Проект рухнул за двое суток. Аргументация УЕФА того периода — футбол не может быть закрытым коммерческим проектом в интересах узкой группы — почти дословно совпадает с той, которую конфедерация использует сегодня против FFE.

Повторить приём 2021 года теперь не сможет никто. 21 декабря 2023 года Суд Европейского союза постановил, что правила ФИФА и УЕФА, ставящие создание новых турниров сторонними организаторами в зависимость от их предварительного одобрения и предусматривающие санкции против участников, представляют собой злоупотребление доминирующим положением — поскольку не подкреплены прозрачными, объективными, недискриминационными и соразмерными критериями. Коммерческий суд Мадрида впоследствии обязал обе организации прекратить это поведение и по возможности устранить его последствия.

Ответчиками по тому делу ФИФА и УЕФА выступали вместе — и проиграли вместе. Сегодня европейская конфедерация оказывается бенефициаром собственного поражения: судебное решение, лишившее её права блокировать чужие турниры, снимает и препятствия перед её собственными. Механизмов принудить конфедерации отказаться от параллельных соревнований у ФИФА, таким образом, немного. Конфликт с высокой вероятностью останется в плоскости голосов, а не санкций.

«Идите на выборы»

Именно к этому и призывает президент Африканской конфедерации футбола и вице-президент ФИФА Патрис Мотсепе.

«Если у кого-то есть проблема с кем-то — с Джанни или с кем угодно, — следуйте процедуре, следуйте процедуре ФИФА, вот и всё, — заявил он телеканалу Sky News. — Хотите его убрать — идите на выборы, пусть решают 211 ассоциаций-членов. Сделайте это, и голосование покажет, есть у них к нему доверие или нет».

Кандидатуры выдвигаются до 18 ноября, голосование пройдёт в марте 2027 года на Конгрессе ФИФА в Марокко. Обращений о созыве внеочередного Конгресса, для которого необходимы письменные заявки от 43 ассоциаций, подано не было.

Первый ответ, впрочем, придёт раньше — 5 сентября в Польше.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана свою позицию публично не обозначала.