Азербайджан подчеркнул в ООН наличие серьезных вызовов в области энергоэффективности

Азербайджан считает, что, несмотря на достигнутый значительный прогресс в области расширения возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности, серьезные вызовы по-прежнему сохраняются.

Об этом заявила третий секретарь Постоянного представительства при ООН Гамар Сафарова в ходе неофициального интерактивного диалога на тему "Ускорение глобального энергетического перехода: развитие возобновляемой энергетики, энергоэффективности и международного сотрудничества".

Было отмечено, что для того чтобы все страны, особенно развивающиеся, могли воспользоваться возможностями энергетического перехода, необходимо устранить дефицит инвестиций, модернизировать электросетевую инфраструктуру, расширить мощности по хранению энергии и обеспечить доступ к приемлемому финансированию и технологиям.

"Азербайджан считает, что трансграничное сотрудничество и многонациональные партнерства могут сыграть важную роль в укреплении энергетической безопасности наряду с продвижением глобальных климатических целей", - заявила Г. Сафарова.

Дипломат, акцентировав внимание на том, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан действовал в направлении укрепления международного сотрудничества и продвижения реализации по ключевым направлениям климатической деятельности, отметила достигнутые результаты.

"На национальном уровне Азербайджан реализует амбициозную программу диверсификации энергетики, руководствуясь национальной стратегией развития "Азербайджан-2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", в которой создание чистой окружающей среды и страны "зеленого" роста определено в качестве одного из пяти национальных приоритетов", - отметила Гамар Сафарова.

Она также подчеркнула, что постконфликтные усилия Азербайджана по восстановлению и развитию одновременно демонстрируют его приверженность "зеленому" росту и устойчивости, обращено внимание на то, что Азербайджан сохраняет приверженность продвижению чистой окружающей среды и "зеленого" роста посредством инвестиций в возобновляемую энергетику и сотрудничества в области устойчивой инфраструктуры и готов работать со всеми партнёрами для развития инклюзивного, устойчивого и долгосрочного энергетического будущего, выгодного для всех.

Источник: Report