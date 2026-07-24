Марк ван Боммел возглавил сборную Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о назначении Марка ван Боммела главным тренером национальной команды.

Как сообщает ассоциация, 49‑летний нидерландский специалист подпишет контракт 15 августа, соглашение рассчитано до чемпионата Европы 2028 года.

Ранее Бельгия не стала продлевать контракт с Руди Гарсией после вылета с чемпионата мира‑2025: в четвертьфинале команда уступила Испании 1:2.

Ван Боммел ранее работал с «Антверпеном», «Вольфсбургом», ПСВ, а также входил в тренерские штабы сборных Нидерландов U‑17, Саудовской Аравии и Австралии.