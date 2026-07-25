Вашингтон принял новое решение в связи с иранским бизнесменом Бабаком Занджани

Соединённые Штаты расширили санкции против иранского бизнесмена Бабака Занджани, включив в санкционный список девять компаний и четырёх физических лиц, связанных с его деловой сетью.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

Под ограничения попали структуры иранского конгломерата Dot One, а также несколько зарегистрированных в Турции и ОАЭ компаний, которые, по версии Вашингтона, поддерживали деятельность ранее попавших под санкции криптовалютных платформ Zedcex и Zedxion. Санкции также введены в отношении руководителей этих компаний.

По данным американского Минфина, Занджани использовал разветвлённую сеть активов, включающую финансовые услуги, операции с цифровыми активами, добычу золота и драгоценных камней, а также инфраструктурные проекты, для отмывания средств и их тайного перевода в интересах Ирана. В Вашингтоне заявили, что его деятельность способствовала обходу санкций и финансированию структур, связанных с Корпус стражей исламской революции.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что новые ограничения являются частью кампании по усилению экономического давления на Иран и призвали иностранные правительства и компании воздержаться от сотрудничества с Занджани и связанными с ним структурами.