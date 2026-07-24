 В Иране сообщили о гибели двух моряков при ударе США по газовозу | 1news.az | Новости
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В Иране сообщили о гибели двух моряков при ударе США по газовозу

First News Media23:40 - 24 / 07 / 2026
В Иране сообщили о гибели двух моряков при ударе США по газовозу

Американские военные по ошибке нанесли удар по танкеру со сжиженным газом, приняв его за иранское судно.

Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на публикацию в соцсети X.

По утверждению телеканала, причиной атаки стали ошибочные разведданные: американская сторона якобы полагала, что танкер перевозил иранский сжиженный газ.

Сообщается, что по судну, следовавшему в Персидский залив со стороны Оманского залива, были выпущены две ракеты. В результате удара погибли два члена экипажа, танкер был остановлен.

Другие подробности, включая флаг судна, маршрут и официальную реакцию США, в сообщении не приводятся.

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