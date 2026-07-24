Вэнс впервые показал фото новорождённого сына - ФОТО

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс поделился фотографией своего четвёртого ребёнка.

Американский политик опубликовал в своём аккаунте в Instagram фотографии с членами семьи.

На снимках также запечатлён самый младший сын Вэнса — Алек Нил Вэнс.

Отметим, что Джеймс Дэвид Вэнс и его супруга, американка индийского происхождения Уша Чилукури, состоят в браке с 2014 года. У пары четверо детей: сыновья Иван, Вивек и Алек Нил, а также дочь Мирабель.



