Вэнс впервые показал фото новорождённого сына - ФОТО
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс поделился фотографией своего четвёртого ребёнка.
Американский политик опубликовал в своём аккаунте в Instagram фотографии с членами семьи.
На снимках также запечатлён самый младший сын Вэнса — Алек Нил Вэнс.
Отметим, что Джеймс Дэвид Вэнс и его супруга, американка индийского происхождения Уша Чилукури, состоят в браке с 2014 года. У пары четверо детей: сыновья Иван, Вивек и Алек Нил, а также дочь Мирабель.
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