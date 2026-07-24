 Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине

First News Media22:42 - 24 / 07 / 2026
Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовится нанести по территории страны новый массированный удар.

Вечернее обращение украинского лидера размещено в его Telegram-канале.

По его словам, атака может быть нанесена в течение ближайших 48 часов. Зеленский призвал граждан соблюдать меры безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Украинский лидер также вновь обратился к западным партнерам с призывом ускорить поставки средств противовоздушной обороны, подчеркнув, что все достигнутые договоренности должны выполняться оперативно.

Поделиться:
511

Актуально

Общество

Апелляционный суд: Прокуроры заявили о необоснованности жалоб Арутюняна, ...

В мире

В Иране сообщили о гибели двух моряков при ударе США по газовозу

В мире

Трамп уверен, что Китай и Россия не помогают оружием Ирану

Политика

Милли Меджлис призвал американских конгрессменов отказаться от практики ...

В мире

В Иране сообщили о гибели двух моряков при ударе США по газовозу

Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине

В Польше запретили держать собак на привязи

Мужчина провел две недели в коме после взрыва робота-пылесоса

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Посольство Франции в Ереване подтвердило отравление гостей на приеме 14 июля - ОБНОВЛЕНО

Из РФ в Азербайджан экстрадировали пятерых подозреваемых, находившихся в международном розыске

Лукашенко приказал отправлять плохо работающих на охрану границы с Украиной

Григорий Карасин: ответ на атаку по Wildberries будет жестким

Последние новости

В Иране сообщили о гибели двух моряков при ударе США по газовозу

24 / 07 / 2026, 23:40

Пропавшую в Шамкире 12-летнюю девочку нашли со смертельными ножевыми ранениями

24 / 07 / 2026, 23:20

В Шамахы прошел третий неформальный климатический саммит переговорщиков - ФОТО

24 / 07 / 2026, 23:00

Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине

24 / 07 / 2026, 22:42

В Баку из-за пожара временно ограничили движение на внешней кольцевой дороге - ФОТО

24 / 07 / 2026, 22:20

В Польше запретили держать собак на привязи

24 / 07 / 2026, 22:00

Мужчина провел две недели в коме после взрыва робота-пылесоса

24 / 07 / 2026, 21:41

Презентованы медали предстоящего в Баку чемпионата мира по борьбе

24 / 07 / 2026, 21:20

Трамп уверен, что Китай и Россия не помогают оружием Ирану

24 / 07 / 2026, 21:00

Вэнс впервые показал фото новорождённого сына - ФОТО

24 / 07 / 2026, 20:40

Марк ван Боммел возглавил сборную Бельгии

24 / 07 / 2026, 20:20

Space TV обвинил Вадо Коровина в огромных долгах телеканала - ОБНОВЛЕНО

24 / 07 / 2026, 20:00

Апелляционный суд: Прокуроры заявили о необоснованности жалоб Арутюняна, Гукасяна и Саакяна в апелляционном суде Баку

24 / 07 / 2026, 19:45

Карл III снял обувь в мечети Кембриджа, проявив уважение к мусульманским традициям

24 / 07 / 2026, 19:30

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

24 / 07 / 2026, 19:15

В результате удара России по полигону в Украине 10 человек погибли, около 100 человек получили ранения

24 / 07 / 2026, 19:00

В Баку изъяли более 49 тыс напитков с поддельными сроками годности

24 / 07 / 2026, 18:45

В Шамкире произошёл пожар в жилом доме — ФОТО — ВИДЕО

24 / 07 / 2026, 18:30

Милли Меджлис призвал американских конгрессменов отказаться от практики принятия решений под влиянием армянских лоббистских групп

24 / 07 / 2026, 18:15

Переводы из России в Азербайджан через «Золотую корону» остановились

24 / 07 / 2026, 17:54
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30