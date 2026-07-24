Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовится нанести по территории страны новый массированный удар.

Вечернее обращение украинского лидера размещено в его Telegram-канале.

По его словам, атака может быть нанесена в течение ближайших 48 часов. Зеленский призвал граждан соблюдать меры безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Украинский лидер также вновь обратился к западным партнерам с призывом ускорить поставки средств противовоздушной обороны, подчеркнув, что все достигнутые договоренности должны выполняться оперативно.