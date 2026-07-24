В Польше запретили держать собак на привязи

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон, запрещающий содержание собак на привязи.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсетях канцелярии

«Первым из подписанных мною сегодня законов стал закон о внесении изменений в закон о защите домашних животных, либо, как его называют, закон о привязи», — заявил Навроцкий.

Ранее, в ноябре прошлого года, он заблокировал аналогичный законопроект.

По его словам, доработанный документ учитывает интересы фермеров, кинологов и владельцев рабочих собак, чьи претензии к предыдущей версии были учтены.

До этого момента польское законодательство, начиная с 1997 года, разрешало держать собак на привязи при условии, что её длина превышает три метра.