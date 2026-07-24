Трамп уверен, что Китай и Россия не помогают оружием Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что не считает Россию и Китай участниками конфликта вокруг Ирана и не видит признаков их прямого вовлечения в противостояние на Ближнем Востоке.

По словам американского лидера, Москве и Пекину невыгодно оказывать военную помощь Тегерану, поскольку это может привести для них к «очень плохим последствиям».

«Эти две крупные страны, о которых люди часто говорят в контексте Ирана, по моему мнению, не участвуют в конфликте», — написал Трамп.