Рашад Азизов о райдере Джеки Чана, деталях съемок «Доспехов Бога» в Азербайджане и не только - ФОТО

Интервью 1news.az с генеральным директором Агентства по кино АР (ARKA) Рашадом Азизовым.

Новость о том, что легендарный Джеки Чан приедет в Азербайджан для съемок новой части франшизы «Доспехи Бога», стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Однако этот проект - не просто визит мировой кинозвезды, а показатель того, что Азербайджан начинает занимать все более заметное место на карте международного кинопроизводства. О том, как стране удалось привлечь создателей знаменитой франшизы, почему Баку становится привлекательной площадкой для зарубежных съемок, ждать ли новых проектов с участием звезд Голливуда и каким видится будущее азербайджанского кино, 1news.az рассказал генеральный директор Агентства по кино Азербайджана (ARKA) Рашад Азизов.

- Как Азербайджан стал частью знаменитой франшизы Джеки Чана «Доспехи Бога», съемки которой пройдут у нас в стране этим летом?

- Сегодня в регионе происходят крупнейшие геополитические трансформации, что в свою очередь серьезным образом влияет на развитие регионального кинорынка. Страны тюркского мира вошли в фазу стремительных реформ, бурно развиваются креативные индустрии, налаживаются новые партнерские связи. Это способствует и успешное внедрение прорывных технологий, в том числе и искусственного интелекта, дополненой и виртуальной реальности.

Все это в итоге стало предпосылкой расширения сетей кинотеатров, запуска новых стриминговых платформ, появлению молодых, но очень амбициозных студий во всем регионе. Осуществляются большие международные проекты, в частности проект «Молла Насреддин» станет первым совместным фильмом шести тюркских государств.

Четвертая часть франшизы «Доспехи Бога» результат продюсерской работы очень успешной казахской кампании Salem, которя совместно с гонкогскими партнерами производство, привлекли большие инвестиции. На прошлой неделе в Алматы прошла презентация проекта, уже обьявлены локации, города и страны, среди которых, что нас очень радует, был обозначен и Баку.

Отмечу, что Азербайджан стал местом производства различных иностранных фильмов уже очень давно, но мы не можем похвастаться очень большим количеством таких фильмов, но тем не менее есть хорошие примеры, которые начались еще в конце 90-х годов. Да и в советское время очень много популярных фильмов снималось именно у нас в Азербайджане.

Этому способствовало очень много факторов. Прежде всего, Баку и Азербайджан всегда был интересен обычным людям, туристам, что неизбежно приводит к тому, что и кинопроизводители тоже обращают на это внимание. Сегодня этому способствует еще больше факторов, потому что Азербайджан имеет очень хорошую географическую локацию, большое количество природных зон, и в тот же момент архитектура, в частности в нашей столице, она очень красивая и разнообразная. Поэтому мы можем предложить производителям локации, которые соответствуют разным временам, историческим периодам и географическим точкам. Поэтому, например, российские производители снимают в Баку турецкие локации, то есть они Турцию воссоздают у нас. Индийский производитель воссоздает европейский антураж, а европейцы снимают Восток.

В прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, вслед за которым Кабинет министра принял правило по возврату части средств затраченных иностранными продюсерами на съемки на территорию Азербайджана - этот процесс называется «cash rebate» и очень популярен в мире.

Во многих странах именно с этого момента тот или иной регион начал свое развитие для того, чтобы превратиться в центр кинопроизводства. Все это, с одной стороны, очень диверсифицировано, но при этом оно все направлено на создание очень хорошего антуража за приемлемую цену.

Все эти факторы и привлекли создателей фильма к проведению съемок в Азербайджане. Для нас же это интересно с точки зрения продвижения Азербайджана как интересной кинолокации, а с другой стороны, это очень сильно стимулирует кинематографический рынок в стране.

-Расскажите о переговорах с Джеки Чаном и его командой, связанных с предстоящими съемками в Азербайджане?

- Агентство по кино всю свою деятельность осуществляет в рамках политики министерства культуры АР, которое определяет общий вектор развития фильм-комиссии в стране. Для реализации этой политики Агентство по кино осуществляют представительство Азербайджана на фестивалях, на различных переговорах с конкретными компаниями, занимается продвижением и промотирование услуг на территории нашей страны, координирует развитие качество этих сервисов и т.д.

С другой стороны, последние несколько лет в стране идет бурным темпом развитие киноиндустрии, и основным драйвером является частный сектор. В локальном кинопроизводстве этот цикл уже полностью завершен. Кому-то кажется, что государственные кинокомпании полностью выведены из этой истории, но с ними произошел некий сдвиг, и теперь больше осуществляют сервисы, а производство полностью за частным сектором. В результате появились хорошие игроки рынка, предлагающие очень хороший уровень услуг. Именно их услуги мы продвигаем для международного производителя, для иностранных компаний, которые приходят в страну. То есть Агентства кино является витринной организацией, одной из основных задач которой является продвижение и позиционирование Азербайджана как очень хорошей и локации, и страны, где есть хорошие качественные услуги, и дальнейшая коммуникация этого процесса с локальными компаниями.

Увы, не каждая локальная компания, на мой взгляд, может справиться с услугами фильм-комиссии. Здесь нужен необходимый стандарт качества услуг, оборудование, умение работать по международным лекалам, стандартам кино-производственного процесса. Очень важный вопрос играет не только наличие специалистов, но и специалистов, прежде всего, англоязычных. Потому что в кинопроизводстве самый важный фактор сокращения и сдержки производства и временных, и финансовых, и любых других административных. Поэтому, чем легче иностранному режиссеру, продюсеру получается осуществлять проект в стране, за счет работы со специалистами, тем чаще он будет обращаться к услугам азербайджанских компаний. В частности, по проекту «Доспехи Бока» Агентство по кино получило запрос, и в дальнейшем обратилось в ряд компаний внутри страны, и процесс двигался в этом направлении. В целом, в рамках этого проекта планируется задействовать более 10 различных отечественных сервис компаний, что является хорошим показателем формирования устойчивой экосистемы.

- Какие именно локации будут задействованы в съемках проекта «Доспехи Бога»?

- В данный момент процесс согласования локаций осуществляется непосредственно компанией, которая заключила контракт с производителями. Агентство по кино помогает административно этому процессу, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы проект такого уровня был осуществлен в Азербайджане. Локации зависят от сценария, который находится еще в финальной фазе доработки, поэтому я думаю, что опережать события мы не будем. Но я не сомневаюсь, что самые интересные архитектурные и исторические достопримечательности Баку попадут на большой экран.

- Что съемки «Доспехов Бога» значат для страны стратегически - это единичный случай или начало системной работы по привлечению крупных международных франшиз?

- Для нас это доказательство результативности системной работы министерства культуры, которое ведется последние несколько лет. И мы очень рады, что и другие госструктуры проявляют очень большой интерес и понимание в этом вопросе, потому что тут несколько составляющих. Наиболее бросающийся в глаза это туристический аспект - это привлечение внимания и в будущем большое количество туристов. И если говорить о «Доспехах Бога», то это туристы из Китая и других стран, любящие фильмы Джеки Чана.

С другой стороны, экономическая составляющая очень большая, потому что фактически это приток инвестиций, который будет потрачен на этот проект из-за рубежа. Ну и самое главное, на мой взгляд, это эффект, который будет дан азербайджанской киноиндустрии, и это тоже с нескольких ракурсов можно рассматривать. Во-первых, это фактор того, что в Азербайджане могут сниматься большие проекты, которые могут иметь большой коммерческий кассовый успех. С другой стороны, осуществление проекта такого масштаба в Азербайджане неизбежно влияет на улучшение человеческого капитала в киноиндустрии, потому что специалисты, вовлеченные в этот процесс на любом уровне, отныне будут искать проекты такого уровня. Скажу, что на данный момент у нас уже есть и другие предложения, в которых предусматривается участие голливудских звезд.

- Приоткроете тайну, назвав имена или будущие проекты с участие звезд Голливуда?

- Это звезды первой и второй величины, но так как решение на данный момент принимают продюсеры, я не в праве озвучивать то или иное имя, но в скором времени вы все узнаете сами. Наша задача создать условия, и мы работаем в этом направлении. Причем работа ведется как в улучшении инфраструктуры, повышение человеческого капитала, специалистов, их навыков, знания языка, умения работать по определенным стандартам. Но и в тот же момент оптимизация существующих правил – особенно отмечу вышеупомянутый «cash rebate», это должна быть очень гибкая, оперативная механика. Именно благодаря такого рода реформам такие страны как Венгрия, Румыния в свое время смогли стать центрами кинопроизводства в Европе. За счет «cash rebate» и в страны Персидского залива пришли голливудские проекты – мы не изобретаем Америку, мы идем по проторенной дороге.

Особо подчеркну, что фактором успеха является синергия между государственным сектором, между частным сектором в кинопроизводстве, а также другими организациями, которые вовлечены в то, чтобы Азербайджан превращался в туристический центр.

- Каков реальный процент возврата по системе «cash rebate»? На какие категории расходов он распространяется и как иностранному продюсеру получить его на практике?

- Прежде всего, нужно найти партнера внутри страны. Правило предусматривает это для того, чтобы поддержать локального национального производителя и укрепить компании, специализирующиеся именно на услугах и комиссиях. 25% является базовой ставкой, но правило регулирует и регламентирует, какая часть бюджета на что должна быть потрачена. Не менее 40% должно быть потрачено на услуги локальных специалистов, что создает новые рабочие места. Это профессиональные работники, кинематографисты, вовлеченные в процессы, которые при этом развиваются, которые могут усилить свою фильмографию, получить новый опыт и в дальнейшем быть привлечены к съемкам не только внутри страны, но и за рубежом.

Под это попадают и другие расходы, которые потрачены на локальные услуги по оборудованию, размещению – все это в той или иной форме влияет на развитие различных сфер экономики. С другой стороны, так как фильм-комиссия всегда усиливает продвижение национального колорита, национального культурного наследия, наших традиций, объектов архитектуры, предусмотрен культурный тест, который позволяет получить до 15% дополнительно. И в данном случае каждый дополнительный процент связан с конкретным фактором использования объектов культурного наследия. Например, какая-то национальная музыка используется не менее 30 секунд, слышится азербайджанская речь внятно, тоже какое-то количество времени. Либо какой-то из объектов культурного наследия, конкретное количество времени находится в фокусе, использование государственного флага и так далее.

Но реальные цифры показывают, что приблизительно, учитывая все эти квоты, от 10 до 20% денег, потраченных в стране, могут быть компенсированы. В результате это говорит о том, что если мы будем тратить до 1 миллиона манатов или долларов, то это в свою очередь обозначает 10-ти кратное количество суммы инвестиций, которые будут в страну поступать.

- Чем азербайджанский «cash rebate» выгоднее чем у конкурентов?

- В настоящий момент министерство культуры и действующее под его ведомством Агентство кино, делает все возможное, чтобы максимально оптимизировать эти правила, чтобы они были быстрыми, простыми и транспарентными - это является основным фактором. Даже высокий процент не всегда обеспечивает вовлеченность продюсера. Очень важным фактором является получение разрешения на съемку. В данном вопросе очень важна поддержка партнеров из других ведомств, которые отвечают за конкретные локации.

Системная работа в этом направлении может дать очень большой результат. И мы сейчас ведем работу в этом направлении. Будем иметь в виду, что это всего лишь первый год и проекты первые ласточки на этом поприще. Но сам фактор того, что фильм такой величины как «Доспехи Бога» уже находится в стране, говорит о многом. В прошлом году также были сняты ряд хороших проектов. В частности, очень известный японский сериал «VIVANT» снимался в Баку. Повторюсь, что за последние несколько лет большие российские сериалы, индийские фильмы снимались у нас в стране – все это говорит о том, что интерес имеет место быть.

Но конкуренция - это такой вопрос, что надо держать руку на пульсе каждый день. Потому что новые технологии, новые тренды, новые локации – все это является основным интересом продюсеров, кинопродюсеров во всем мире, ищущих каждый день что-то новое. И вовремя ответить на этот запрос - это и задача, и в тот же момент наша цель.

- Бюрократия - главный страх иностранных продюсеров; насколько прозрачен и быстр процесс получения возврата в рамках системы «cash rebate»?

- Не будем забывать, что речь идет о бюджетных средствах и здесь основным критерием для нас является транспарентная трата государственных средств. Со своей стороны мы уделяем особое внимание тому, чтобы бюрократические формальности не мешали своевременной реализации проектов. В разных странах действуют различные временные рамки, различные правила. Но если все изначально прогнозируемо, то продюсеру это бывает интересно. Бизнес - это возможность прогнозировать каждую деталь процесса.

Сегодня в Азербайджане иностранный производитель может получить возврат в очень короткий срок. В короткий срок можно получить и ответ на то, что выгодно ли это снимать в Азербайджане, и насколько быстро можно получить разрешение на реализацию этого проекта. Для примера, «Доспехи Бога» получили необходимые ответы на все интересующие их вопросы, в том числе и разрешения, в течение месяца и это очень хороший срок.

Индустрия фильм туризма имеет неимоверный потенциал в настоящее время, все это уже включено в програмы развития не только креативных индустрий, в частности кино, но и в целом туризма. Так как, сразу несколько государственных ведомств в той или иной мере вовлечены в эту сферу кинорынка, для создания эффективной конкуретноспособной системы фильм комиссии в стране крайне важно синхронизировать административное управление в этом направлении и поставить конкретные задачи: определить приоритетные страны, либерализовать и цифровизировать процедуры предоставление госуслуг по получению разрешений на сьемки, усилить прозрачность производственных процессов, облегчить налоговую нагрузку локальных компаний, осуществляющих услуги фильм-комиссии.

- Рассматриваются ли сценарии фильмов, съемки которых будут проводится в Азербайджане?

- Однозначно сценарии рассматривается. При Агентстве кино действует фильм-комиссия, в деятельность которой привлечены эксперты, они в обязательно порядке просматривают сценарий. Очень важно определить красные линии, за которые мы не собираемся выходить. Кроме того, это дает нам возможность понять детали, связанные с «cash rebate», попадает ли тот или иной проект под квоты, предоставляемые именно культурным тестом.

Мы можем порекомендовать что-то, но в тот же момент не будем забывать, что творчество требует открытости и всегда есть задумка режиссера. Мы нацелены на поддержку проектов, которые максимальным образом продвигают Азербайджан, Баку и другие наши регионы, в позитивном ключе показывать наши достопримечательности и пропагандировать азербайджанскую культуру.

- Ранее вы сказали о том, что уже есть определённые проекты с голливудскими звездами – они пришли в Азербайджан после того, как стало известно о съемках «Доспехов Бога» или…?

- Есть режиссеры, которые любят снимать в Азербайджане. Это связано и с тем, что у нас в стране есть успешные продюсеры, которые смогли заинтересовать их в свое время. Но здесь больше речь идет б коммерческих роликах, о фестивальных фильмах. В тот же момент приход больших коммерческих проектов – это обязательно системная работа, это, что сейчас начало происходить. Я думаю, что изо дня в день мы будем все больше убеждаться в правильности нашего пути.

- Каков райдер Джеки Чана – бытовой, технический?

- Все вопросы технические, которые будут происходить на территории Азербайджана, будут отвечать азербайджанская компания, которая уже заключила контракт с основными производителями. И они являются также, фактически, ко-продюсерами этого процесса. Что касается бытового райдера Джеки Чана, то на данный момент в нем нет ничего сверхъестественного. Более того, есть несколько интересных опций, которые в будущем, я уверен, будут очень интересны азербайджанскому зрителю. Возможно будет запланировано несколько мероприятий с участием Джеки Чана, мы сейчас находимся в фазе переговоров по этому поводу.

- Почему азербайджанские проекты не представлены на Netflix?

Первый аспект, почему Netflix нет в Азербайджане, в смысле на азербайджанском языке. Да, для нас более проблемная история, потому что мы очень хотим, чтобы больше контента было на азербайджанском языке. Но для того, чтобы этот процесс развивался, должна быть обратная сторона вопроса. Азербайджанский контент должен дойти до Netflix. Нужно признать, что только последние несколько лет у нас появились локальные стриминговые платформы, распределяющие и продающие для потребителей азербайджанский контент.

Я подписан на все, потому что должен быть в курсе и смотреть. С другой стороны, есть некоторые платформы, которые предоставляют эксклюзивный контент, который мне интересен. В частности, продукцию, произведенную при поддержке Агентства по кино, вы можете посмотреть на одной из таких платформ – Kinobox. Какие-то сериалы можно посмотреть на других платформах. Сейчас очень важно, чтобы эти платформы дали возможность нашим соотечественникам за рубежом, смотреть этот контент.

Netflix - это международная компания, выбирающая сама тот контент, который демонстрируется на этой платформе. Мы ведем сейчас аналитику, анализ того, как заинтересовать Netflix присутствовать в Азербайджане полноценно. Процесс привлечения зарубежных производителей в страну может стать той отправной точкой, которая резко в разы увеличит интерес больших игроков на рынке кино-дистрибуции именно в Азербайджане. Мы сегодня ведем этот переговорный процесс не только с Netflix, но и с другими мейджорами, так как хотим, чтобы мировой контент доходил до азербайджанского потребителя на большом экране, на нашем родном языке. Подчеркну, что это одна из основных задач, которая сегодня поставлена перед нами руководством страны в культурную концепцию 2040.

- Вы отметили, что Агентство по кино общается со стриминговыми платформами. Что они говорят - что хотят видеть, чего не хватает нашему контенту?

- Качественный контент, снятый по определенному стандарту. Здесь речь идет прежде всего о истории, которая заложена в тот или иной фильм. Я думаю, не нужно изобретать колесо заново, везде стоит основополагающая формула. Спрос рождает предложение - надо анализировать, что интересует ту зрительскую аудиторию, которая является основной для конкретной платформы. Сегодня в Азербайджане снимаются фильмы, которые ориентированы на локального потребителя, что не является основной целью аудитории тех стриминговых платформ, о которых вы сейчас говорите. Мы должны вести сейчас работу и с производителями, но и, в частности, с потребителем, с потребительским спросом. Системная работа в этих двух направлениях приведет к решению вопросов, которые вы сейчас поднимаете.

- Если говорить о международных проектах, как вы считаете, для привлечения еще большего внимания международной общественности к Баку и Азербайджану в целом, нужен ли нам собственный международный кинофестиваль класса «А»?

Это игра в долгую. Создание такого фестиваля требует долгой, тщательной работы. Плюс мы должны понять ту нишу, в которой этот фестиваль может развиваться. Она может быть связана с определенным регионом, то есть региональный фактор, либо тематический фактор, либо, если все-таки мы рассматриваем фестиваль, который не ставит какие-то рамки для себя, тогда должна быть работа всей экосистемы кино, которая у нас в стране сегодня есть.

Почему? Потому что фестиваль это и кинопроизводитель, это и режиссер, это и актеры, это и кинокритики, которые должны быть здесь, должны быть вовлечены в процесс. Сильный нетворкинг, продвижение Азербайджана предварительно на различных других фестивалях и эта политика уже системно начата. Принятие государственной программы по развитию аудиовизуальной сферы в рамках «Концепция «Азербайджанская культура 2040» будет предусматривать все те мероприятия, которые в конечном счете послужат этой цели.

В Азербайджане функционируют несколько фестивалей, мы сделали попытку объединить их в одну большую платформу, состоялась, но несколько фестивалей все-таки хотят свою самостоятельную жизнь, что мы приветствуем и поддерживаем. У нас динамично развивается киномаркет стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Думаю, что через этот маркет будут усиливаться процессы, которые могут привести к созданию такого фестиваля. Отлично.

- Существует ли государственная стратегия фестивального продвижения? Кто решает, какой фильм и на какой фестиваль отправляется?

- Однозначно, мы работаем в этом направлении. Только в этом году за 5 месяцев более 30 раз наши фильмы участвовали на различных фестивалях, и получили 16 наград различного характера. Основная цель получить награду на фестивале категории «А», но это тоже игра в долгую. Фестивали любят хорошие знакомства, постоянных друзей, сотрудничество. В этом году у нас было очень хорошее участие на Каннском фестивале. Планируется активное участие на мероприятиях в Венеции, Берлине.

В последние годы усилилась поддержка кинопроизводства. Эти факторы обуславливают активность на фестивалях, потому что чтобы быть активным на фестивалях, должно быть что показывать. В ближайшие годы мы продолжим эту динамику, и очень скоро азербайджанский зритель будет радоваться успехам наших кинематографистов.

- Азербайджанские кинематографисты в основном ориентируется на государственное финансирование. Почему индустрия не научилась зарабатывать самостоятельно - через кассу, стриминг, ко-продукции и т.д.?

- Коммерческое кино имеет ограничение в виде количества экранов, поэтому есть максимальная предельная планка, выше которой невозможно подняться в доходах. Поэтому свои расходы приходится ограничивать именно этими цифрами. Это влияет на качество, на инвестиции и на максимальное количество спонсоров, которые можно привлечь. В результате, для того чтобы стимулировать качество, единственный выход - это государственная господдержка.

Стараемся поднять эффективность трат этих денег, чтобы они влияли не только на количество продукции, но и на ее качество и уже видим первый результат. Сам факт того, что в 2026 году в прокат выйдет 10 полнометражных художественных фильмов, говорит о том, что мы вышли на показатели, которых не было в последние 30 лет. С другой стороны, фестивальное кино - это всегда кино, которое надо поддерживать. Оно создает новые имена, новые тренды, профессионально популяризирует Азербайджан на кинематографической карте мира. В конечном счете, это тоже повлияет на развитие коммерческого кино, потому что коммерческое кино должны делать специалисты и профессионалы. Когда все эти факторы, все эти детали пазла соединятся воедино, мы получим то, о чем давно мечтали, то, к чему стремимся.

Сегодня государственные деньги являются основным, но не единственным финансовым источником. Деятельность киноагентства в том числе направлена на продвижение и улучшение инвестиционного поля, защиту интересов инвесторов, как локальных, так и зарубежных. И, конечно же, усиление дистрибуционных возможностей как внутри страны за счет расширения сети кинотеатров и поддержки локальных стриминговых платформ, а также поддержки выхода азербайджанской продукции на зарубежные рынки.

Приоритетные страны для нас - страны тюркского мира, так как здесь есть очень много близкого. Ментальность, язык и много других факторов и если нам удастся, то азербайджанский производитель выйдет за рамки 10-миллионной азербайджанской аудитории на более широкую массу, что в свою очередь позволит ему улучшить и бюджетную составляющую, и возврат инвестиций, которые могут быть потрачены.

- Азербайджанские сериалы популярны в стране, но почему они не выходят на региональный экспорт - в Турцию, Центральную Азию и т.д., в то время как их контент у нас пользуется большим зрительским спросом?

- Главное, что мы начали снимать фильмы, сериалы появились. Ребята, которые снимают сериалы, продюсеры, которые их делают, это те же самые люди, которые сегодня участвуют в кино-конкурсах с ARKA, и мы вместе с ними делаем продукцию. Поэтому не все, о чем вы говорите, обязательно будет.

Для того, чтобы этот контент продавался за рубежом, мы должны иметь в виду, что с самого первого этапа создания проекта надо правильно определять целевую аудиторию. Не всегда то, что интересно азербайджанскому зрителю, будет интересно за пределами. Надо научиться или же сфокусироваться на универсальном контенте, который будет одновременно интересен в разных странах.

В Азербайджане зрителям интересен зарубежный контент, когда он носит универсальный характер, когда мы можем себя ассоциировать с персонажем. Здесь надо искать решение, и сегодня все об этом говорят, это не только позиция Агентства по кино. Основное звено, которое должно развиваться, куда надо вкладывать ресурсы, это работа над сценариями, сценаристами, драматургией. Надо привлекать не только сценаристов из киноиндустрии, но и максимально вливать сюда людей, которые пишут романы, повести, но это следует делать по правилам киноиндустрии.

- Какой азербайджанский фильм или сериал последних лет вы бы назвали прорывом?

- Мне кажется, что «Əqrəb mövsümü» поменял правила игры, потому что появилось доверие зрителя и вера азербайджанского производителя. Приблизительно что-то такое произошло в свое время в комедийном жанре лет 10 назад, но, к сожалению, динамика тех лет была упущена в период пандемии. И вот сейчас много факторов совпало. Успешные сериалы, которые создают наши телеканалы, поддержка Агентства по кино, интерес больших спонсоров к историческим и патриотическим фильмам, которые тоже сейчас наблюдаются. Все эти факторы очень скоро повлияют на то, что у нас появится выбор, когда разные люди будут давать разные ответы на заданный вами вопрос.

- Как искусственный интеллект меняет производство фильмов? Агентство по кино следит за этими трансформациями или это пока не в повестке?

- Искусственный интеллект является вызовом для киноиндустрии повсеместно, и пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Лично я считаю, что мы должны максимально защитить индивидуальность и исключительность человека в творческом процессе, но при этом мы не можем отстранится от того, что искусственный интеллект это уже реальность, с которой следует научится жить.

Считаю, что искусственный интеллект не делает работу лучше человека, он делает ее быстрее. Поэтому в тех точках, где нам надо ускорить процесс, где это ускорение может дать позитивный эффект, искусственный интеллект должен быть. А там, где качество, индивидуальность, исключительность определено человеческим вдохновением, фантазией, здесь можно административно защищать интересы человека.

В этом направлении должны быть правила, ограничения, квотирование. Кроме того, можно диверсифицировать, это можно делать через фестивали, конкурсы, но однозначно это должно идти не методом запрета, ключевым фактором является защита авторских прав. Автор остаётся центральной фигурой, поскольку любое использование искусственного интеллекта, независимо от формы и масштаба, предполагает участие человека - именно он должен находиться в центре творческого процесса.

- Каким вы видите место азербайджанского кино в мире через 5 лет?

- На мой взгляд, результат есть уже. Это количество фильмов, которые снимаются -наши полнометражные художественные фильмы, которые снимаются, и зарубежные фильмы, которые снимаются в Азербайджане. Ситуация изменилась и продолжает меняться, через 5 лет, что хорошие специалисты из сферы киноиндустрии в стране будут очень востребованы. И я уверен, что это будет одна из самых востребованных областей нашей экономики, искусства.

Азербайджан может быть региональным центром, куда будут приезжать партнеры из региона для того, чтобы наладить новые связи, найти новые проекты, реализовать свою продукцию. Азербайджан, для меня, это региональный центр киноиндустрии в странах исламского мира, странах тюркского мира, который активно сотрудничает с Европой и с другими регионами. Мы уже в начале этого процесса, есть первые ростки, и я думаю, что скоро мы все будем пожинать плоды политики руководства нашей страны в этой сфере.

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Фотографии предоставлены пресс-службой Агентства кино АР