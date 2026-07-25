Пожары в Испании добрались до комплекса дальней космической связи NASA: сотрудники эвакуированы - ВИДЕО

Около ста сотрудников комплекса дальней космической связи NASA были эвакуированы из-за лесных пожаров в испанском автономном сообществе Мадрид (Испания).

Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, центр расположен в населенном пункте Робледо-де-Чавела.

«Ситуация очень сложная. Мы не знаем, затронул ли огонь объекты [центра], потому что никого нет внутри», - пояснила сотрудница комплекса Лола Кадьерно.

По ее версии, никто из работников комплекса не пострадал.

Как передавала газета El Mundo, свыше 40 тыс. человек были эвакуированы из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). Еще примерно 20 тыс. человек предписано не покидать свои дома. Из-за возгорания было перекрыто движение по ряду дорог. Пока пожары, общая площадь которых может составлять примерно 20 тыс. га, не удалось локализовать.

Ранее власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила из-за ситуации с лесными пожарами.