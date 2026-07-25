Жестокое убийство 12-летней девочки в Шамкире: задержана ее сестра

В Шамкире задержана 16-летняя девушка по подозрению в убийстве своей 12-летней сестры.

Сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 16-летнюю С. Рагимову, подозреваемую в совершении преступления. По данным следствия, погибшая являлась ее младшей сестрой.

Как сообщили в TƏBİB, вечером 24 июля около 21:00 девочка 2014 года рождения была доставлена в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Шамкира без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что жительница села Махмудлу Шамкирского района, 12-летняя Э. Намазова, была обнаружена с ножевыми ранениями и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

По предварительной информации, в день трагедии родители девочки обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении. Спустя некоторое время ребенка нашли раненой на территории приусадебного участка возле дома.

По факту произошедшего продолжается расследование.

Источник: АПА



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