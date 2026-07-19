Нападение в зоомагазине в Баку: злоумышленник избил женщину, угрожая убийством - ВИДЕО

В Баку совершено нападение на женщину с нанесением телесных повреждений и угрозой жизни.

Инцидент произошел 17 июля около 13:20 в зоомагазине, расположенном недалеко от станции метро «28 Мая».

Мужчина ворвался в помещение торговой точки, где напал на женщину и стал угрожать ей убийством, демонстрируя нож. Злоумышленник нанес пострадавшей несколько ударов по лицу и в область левого ребра, после чего скрылся с места происшествия.

Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность нападавшего — им оказался Замиг Халилов, 1982 года рождения, который к настоящему моменту уже задержан. По факту преступления ведется расследование.