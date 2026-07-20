Ещё на одной территории столицы начался масштабный снос — Владельцам недвижимости выплачивают компенсации

В поселке Маштага начались работы по сносу объектов в рамках проекта реконструкции железнодорожной линии Забрат–Маштага–Баглар.

Как сообщает baku.ws, в связи с реализацией проекта на территории сносятся некоторые строения, а также вспомогательные сооружения, расположенные на приусадебных участках. Владельцам недвижимости в качестве компенсации выплачиваются соответствующие средства.

Отмечается, что после завершения проекта на данном направлении планируется организовать движение скоростных поездов.

Согласно Государственной программе, поэтапно также будет проведено восстановление железнодорожных линий Новые Сураханы–Говсан, Бакиханов–Бина, Гала, а также Забрат–Маштага–Баглар.