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Общество

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Азербайджане

First News Media14:27 - Сегодня
Синоптики предупреждают о сильном ветре в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым в Азербайджане 27-28 июля сильным ветром.

Как сообщают синоптики, в Нахчыванской АР, Гядабейе, Гейгёле, Шамкире, Самухе, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Лачыне, Кяльбаджаре, Губе, Сиязане, Хызы, Алтыагадже, Имишли, Ширване, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре в соответствии с желтым предупреждением скорость северо-западного ветра составит 13,9 - 20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Мингячевире, Агстафе, Газахе, Товузе, Гяндже, Дашкесане, Геранбое, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Нафталане, Хачмазе, Гусаре, Шабране в соответствии с оранжевым предупреждением порывы северо-западного ветра будут достигать 20,8-28,4 м/с.

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