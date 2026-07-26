OpenAI рассматривает интеграцию ИИ в умные очки

OpenAI рассматривает возможность интеграции своих ИИ-технологий в умные очки сторонних производителей.

Об этом заявил президент компании Грег Брокман во время встречи с журналистами в Нью-Йорке, сообщает CNET.

По словам Брокмана, OpenAI рассчитывает не только выпускать собственные устройства, но и предоставить разработчикам инструменты для внедрения фирменных ИИ-сервисов в сторонние продукты. В перспективе компания намерена сформировать экосистему, охватывающую различные типы устройств.

Ключевым элементом стратегии должен стать голосовой ассистент ChatGPT Live, уже способный вести естественный диалог и интегрированный с инструментом Codex для написания программного кода по запросам на естественном языке. В дальнейшем ассистент сможет взаимодействовать со сторонними приложениями и выполнять больше задач без участия пользователя.

Для реализации подобных сценариев компания готовит API, который позволит производителям электроники интегрировать модели OpenAI в собственные устройства. Особое внимание уделяется носимой электронике: умные очки с камерами смогут передавать ИИ-приложениям информацию об окружающей обстановке, что повысит качество работы цифровых помощников.