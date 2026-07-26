При обстреле ВС РФ Херсонской области двое погибли, 24 пострадали

Российские военные в течение суток авиацией, дронами и артиллерией атаковали 36 населенных пунктов Херсонской области Украины.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин в соцсети.

По его словам, в результате российских ударов два человека погибли, еще 24 получили ранения.

"Под ударами находились жилые кварталы, объекты критической и социальной инфраструктуры. Повреждены газопроводы, автозаправочная станция, церковь, магазины, 18 многоэтажек, 17 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и автомобили", - уточнил он.

По данным главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, попадания зафиксированы в пяти населенных пунктах: Херсоне, Камышанах, Антоновке, Приозерном и Зимовике.