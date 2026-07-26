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Зеленский: необходимо предотвратить масштабные баллистические атаки РФ на Украину

First News Media13:53 - Сегодня
Зеленский: необходимо предотвратить масштабные баллистические атаки РФ на Украину

Российская армия продолжает наносить массированные удары баллистическими ракетами по территории Украины.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, ВС РФ выпустили по Украине за неделю почти сотню ракет различных типов, среди которых более половины баллистических, 1630 авиабомб и 1700 дронов.

"Ежедневно мы работаем с партнерами, чтобы у наших воинов было чем противостоять этим ударам. Нужно сорвать ставку России на баллистический террор. И поэтому очень важно, чтобы пакеты антибаллистики поступали вовремя", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также подвел итоги ночных российских авиаударов: "Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 8 ракет и 136 дронов различных типов. Многие цели удалось сбить, но, к сожалению, не все. Под ударами оказались Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Черниговская области и Киев".

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