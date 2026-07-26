В Махачкале трое детей погибли из-за отравления газом

Трое детей погибли в Махачкале в результате отравления бытовым газом.

Как передают российские медиа, об этом сообщили в прокуратуре Республики Дагестан (РФ).

По предварительным данным, 25 июля в доме на улице Бугленской дети, оставшись без присмотра, открыли газовый кран, расположенный в доступном для них месте. В результате они погибли от отравления газом.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также обеспечению безопасности несовершеннолетних.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы.