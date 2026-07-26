В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб человек, еще 13 пострадали - ВИДЕО

В российском Ростове-на-Дону из-за неблагоприятных погодных условий один человек погиб, 13 пострадали.

Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в соцсети.

"К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, из них семеро госпитализированы, один погиб", - написал он.

Отмечается, что из-за последствий ливня и шквалистого ветра зафиксированы порядка 100 инцидентов. Всю ночь бригады спасателей ликвидировали последствия непогоды.

"Ликвидированы последствия 26 происшествий, 73 инцидента под контролем. Проводится очистка территории", - написал Скрябин, добавив, что водоснабжение в городе полностью восстановлено, однако подачи электроэнергии пока нет.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения.