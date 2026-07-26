В массовом ДТП в Кюрдамире пострадали два пешехода

В ДТП с участием трех автомобилей в селе Тякля Кюрдамирского района пострадали стоявшие на обочине пешеходы.

Инцидент произошел на 26-м километре автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Имишли.

Предварительно автомобиль Daewoo наехал на стоявший на обочине "ВАЗ-2106", после чего столкнулся с находившейся в движении другой "шестеркой". В результате аварии первая "Лада" перевернулась, при этом стоявшие вблизи автомобиля местные жители 34-летний Кямран Мамедов и 27-летний Алисмаил Алиев оказались под транспортным средством и получили тяжелые травмы.

Пострадавших доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

По факту начато расследование.

Источник: Report