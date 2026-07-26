Федерация борьбы Азербайджана и американская организация подписали меморандум

Федерация борьбы Азербайджана (АФБ) и американская организация «Борьба во имя мира» подписали меморандум.

На мероприятии, организованном в Национальной арене гимнастики, приняли участие официальные лица обеих сторон, гости и другие делегаты.

Исполнительный директор организации «Борьба во имя мира» Дэн Рассел встретился с генеральным секретарем ФБА Парвизом Пириевым и выразил благодарность за сотрудничество.

Затем азербайджанские и американские борцы обменялись подарками. Члены сборной США U-17 вручили сверстникам из борцовского клуба «Зафар» постеры с автографами. Помимо этого, советник по общественной дипломатии американского посольства в Баку Марк Хакеф вручил значки с флагами обеих стран членам юношеских сборных США и Азербайджана U-17 и клуба «Зафар».

В завершение между организацией «Борьба во имя мира» и АФБ был подписан меморандум.

Отметим, что в Баку 27 июля - 2 августа пройдет чемпионат мира по борьбе U-17.