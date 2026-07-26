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Бывший чемпион мира боксер Тим Цзю победил Эррола Спенса

First News Media11:50 - Сегодня
Бывший чемпион мира боксер Тим Цзю победил Эррола Спенса

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю победил бывшего чемпиона мира по трем версиям американца Эррола Спенса.

12-раундовый поединок промежуточной весовой категории до 72.5 кг, прошедший в Сиднее, завершился победой Цзю решением судей.

Первоначально поединок должен был пройти в промежуточной категории до 71.6 кг, но Спенс не уложился в ее рамки и попросил организаторов увеличить лимит. Все судьи отдали победу Цзю с большим преимуществом — 118:110, 117:111, 117:111.

Перед поединком поднимались вопросы, насколько трехгодичный перерыв отразился на состоянии Спенса, который был одним из лучших боксеров мира в весовой категории до 66.68 кг и остановился в шаге от звания абсолютного чемпиона мира. Уже в первом раунде было заметно, что американец вышел на ринг не в сильнейшей форме, и лучшие годы его карьеры позади. Он был медлителен, нерасторопен, с неважной реакцией, и в концовке раунда пошатнулся от удара и едва не упал. Цзю не сумел развить этот момент, но в дальнейшем владел большим преимуществом и не вызывал сомнения в своем превосходстве. Спенс был активнее, но Цзю бил точнее и сильнее. При этом и сам Цзю предстал не в оптимальной форме, но этого хватило для уверенной победы над американцем.

На счету 31-летнего Цзю теперь 28 побед (18 нокаутом), 3 поражения. Он одержал четвертую победу в семи последних поединках.

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. На его счету также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, Австралии, континентальной Азии по версии WBC, чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный и интерконтинентальный пояса WBO.

Источник: ТАСС

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