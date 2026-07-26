 Ильхам Алиев: нас радует динамика развития отношений между Азербайджаном и Мальдивами | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: нас радует динамика развития отношений между Азербайджаном и Мальдивами

First News Media11:30 - Сегодня
Ильхам Алиев: нас радует динамика развития отношений между Азербайджаном и Мальдивами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу Мохаммеда Муиззу по случаю Дня независимости.

Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Мальдивской Республики.

Нас радуют нынешняя динамика развития отношений между Азербайджаном и Мальдивами, расширение сотрудничества, представляющего взаимный интерес. Выполнение прямых авиарейсов между двумя странами, а также недавнее взаимное освобождение от визовых требований для владельцев общегражданских паспортов придали важный импульс развитию контактов между людьми, в частности туризма.

Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление дружественных отношений между нашими странами, которые в этом году отмечают 20-летие установления дипломатических отношений, наполнения новым содержанием сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Мальдив – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.

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