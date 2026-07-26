МЧС: в Баку обнаружено тело в доме

В одном из домов в Баку обнаружено тело человека.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

За минувшие сутки на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили обращения о людях, оказавшихся в беспомощном состоянии за запертыми дверями в Баку. Спасатели Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра министерства провели две операции.

В результате одному человеку была оказана необходимая помощь, тело еще одного человека передано по назначению.