МЧС: в Баку обнаружено тело в доме
В одном из домов в Баку обнаружено тело человека.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
За минувшие сутки на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили обращения о людях, оказавшихся в беспомощном состоянии за запертыми дверями в Баку. Спасатели Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра министерства провели две операции.
В результате одному человеку была оказана необходимая помощь, тело еще одного человека передано по назначению.
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