В Баку температура воздуха поднялась до 39 градусов тепла

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 25 июля достигла 39 градусов тепла.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно сводке синоптиков на 10:00 воскресенья, на территории республики наблюдалась погода без осадков.

Накануне порывы юго-восточного ветра в Хачмазе достигали 25 м/с. В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР и низменных районах температура воздуха поднималась до 39, в горных районах - до 29 градусов тепла.