В Баку температура воздуха поднялась до 39 градусов тепла
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 25 июля достигла 39 градусов тепла.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно сводке синоптиков на 10:00 воскресенья, на территории республики наблюдалась погода без осадков.
Накануне порывы юго-восточного ветра в Хачмазе достигали 25 м/с. В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР и низменных районах температура воздуха поднималась до 39, в горных районах - до 29 градусов тепла.
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