В Южно-Китайском море затонуло вьетнамское судно, 23 человека пропали без вести - ВИДЕО

В результате крушения вьетнамского судна KHOI NGUYEN18 в Южно-Китайском море без вести пропали 23 человека.

Об этом сообщает Xinhua.

Согласно информации, судно, на борту которого находилось 62 человека, затонуло в ночь на 24 июля. Часть экипажа на спасательных плотах добралась до акватории островов Наньша (Спратли).

Китайские спасатели помогли выбраться из воды 39 членам экипажа, остальные 23 моряка числятся пропавшими без вести.

Поиски пропавших моряков продолжаются.