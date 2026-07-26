Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026 - ВИДЕО

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые появился на публике после чемпионата мира 2026.

Как передает "Чемпионат", 39-летний капитан сборной вместе с сыном Матео посетил матч между "Леонесом" из Росарио и "Сентраль Кордовой" в рамках чемпионата Примеры C в Аргентине.

Месси тепло встретили болельщики, окружив его вниманием. Когда аргентинец заметил, что его снимают камеры, он улыбнулся и помахал рукой собравшимся, показав, что находится в хорошем настроении.

У входа на стадион собралась целая толпа фанатов, чтобы увидеть аргентинца.

Для Месси это стало первым публичным появлением после чемпионата мира 2026, на котором сборная Аргентины дошла до финала и завоевала серебряные медали.

На турнире 39-летний нападающий стал вторым лучшим бомбардиром и вторым лучшим ассистентом.