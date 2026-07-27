Чемпионат мира: в борьбу вступают пять азербайджанских борцов

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U-17) стартует в Баку в понедельник.

Как сообщает 1news.az, в первый день соревнований на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.

Гурбан Меджнунов (55 кг), Орхан Габибли (65 кг), Исфахан Гасанов (80 кг) и Эмин Бахшалиев (110 кг) начнут борьбу с квалификационного раунда.

А выступающий в весовой категории 48 кг Омар Салманов вступит в борьбу со стадии 1/8 финала.

Отметим, что турнир, организуемый на Национальной гимнастической арене, завершится 2 августа.