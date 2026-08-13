Обнародован состав сборной Азербайджана по парадзюдо на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по парадзюдо выступит на чемпионате Европы, который пройдет 14-16 августа в немецком городе Хайдельберг.

Как сообщили в Национальном паралимпийском комитете, в соревновании среди мужчин поведут борьбу Ильхам Закиев (J1, +95 кг), Салех Султанов (J1, 81 кг), Исмаил Мурадов (J1, 70 кг) и Гусейн Исмаилзаде (J2, 70 кг, а среди женщин – Дурсадаф Керимова (J2, +70 кг) и Хатира Исмиева (J1, +70 кг).

Руководить парадзюдоистами на соревновании будут главные тренеры Ибрагим Ибрагимов и Рамин Ибрагимов.