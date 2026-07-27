Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата мира в Баку - ФОТО

В Баку стартовал чемпионат мира по борьбе U-17.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований трое азербайджанских борцов греко-римского стиля завоевали путевки в полуфинал. Так, за выход в финал поборются Омар Салманов (48 кг), Орхан Габибли (65 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг). В 1/4 финала они победили соответственно иранца Исмаили Лейвеси, узбекистанца Сардора Махмудова и турка Абдулхалика Балы.

Еще два азербайджанских борца, вступивших в борьбу сегодня, не смогли добиться успеха. Эмин Бахшалиев (110 кг) уступил в квалификации, а Гурбан Меджнунов (55 кг) – в 1/8 финала.

Турнир, организованный на Национальной гимнастической арене, завершится 2 августа.