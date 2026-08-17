Комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram – ФОТО

Комментарий португальского футболиста Криштиану Роналду под публикацией аргентинского нападающего Лионеля Месси стал самым популярным комментарием в истории Instagram.

Роналду оставил слова поддержки Месси после смерти его отца Хорхе Месси, скончавшегося 8 августа в возрасте 68 лет. Под публикацией футболист написал: «Огромные объятия тебе и твоим близким в эти трудные моменты, Лео. Держись».

Комментарий вызвал огромный резонанс среди пользователей соцсети и набрал более 6,7 млн отметок «нравится».

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