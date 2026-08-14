Матч «Карабах» - «Твенте» будет обслуживать норвежская бригада арбитров

Объявлены назначения арбитров на ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между «Карабахом» и нидерландской командой «Твенте» в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, матч, который состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, будет обслуживать норвежская бригада арбитров.

Главным арбитром матча будет Рохит Сагги. Ему будут помогать Андерс Олав Дале и Оле Андреас Хаукасен в качестве лайнсменов. Мариус Хансен Гротта будет четвертым арбитром. Кристоффер Хагенес будет арбитром VAR, его помощником – австриец Алан Кижас.

Матч «Карабах» - «Твенте» начнется в 20:00. Первая встреча между командами состоится 20 августа в Нидерландах.