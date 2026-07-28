«Спрятал за коробками из-под обуви»: отец стрелявшего в лицее İdrak подростка - ОБНОВЛЕНО

Вынесен приговор отцу школьника, ранившего учителя из огнестрельного оружия в лицее İdrak.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, решением суда 44-летний Самир Ширинов приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% из его ежемесячного дохода в пользу государства.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 230 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия»).

Обвиняемый Самир Ширинов в своих показаниях указал, что владел двумя единицами оружия, одну из которых он приобрел 20 лет назад, а вторую (использованную его сыном) - 13–14 лет назад:

«Оружие я хранил в металлическом сейфе в своем доме. До 2016 года мы проживали в Сумгайыте, оружие состояло на учете. В 2016 году при переезде в Баку я привез его с собой. С тех пор каждые шесть месяцев - дважды в год - сотрудники полиции проводили осмотр оружия. Я всегда держал его в сейфе в отдельной гардеробной комнате внутри спальни. Дверь гардеробной всегда была заперта на специальный механизм: при закрытии она блокировалась автоматически, а ключ мы с женой хранили в спальне. Никто другой взять ключ не мог. Однако в тот период в семье шла подготовка к торжеству, и сын воспользовался тем, что гардеробная оказалась открыта, и забрал оружие».

Далее обвиняемый пояснил, что из-за проблем со здоровьем долгое время не ездил на охоту, и оружие постоянно находилось в сейфе. По его словам, сын впервые увидел его в сентябре 2025 года, когда сотрудники полиции приходили с проверкой:

«Я объяснил ему, что это охотничье оружие, и даже ознакомил с документами. Сейф был старым, его дверь открывалась с трудом. В декабре того же года перед Новым годом жена попросила убрать ржавый сейф из гардеробной. Я решил приобрести новый, поэтому вынес и выбросил старый сейф, а оружие спрятал в гардеробной в незаметном месте - за обувными коробками. Сын никогда не проявлял интереса к оружию. Но из-за хлопот, связанных с семейным торжеством, он зашел в оставшуюся открытой гардеробную комнату».

В завершение показаний обвиняемый заявил, что произошедшее глубоко потрясло их семью. Он выразил глубокое сожаление в связи со случившимся и ранением учительницы, попросив суд вынести справедливое решение.

Пострадавшая - учительница английского языка лицея İdrak Шахла Камилова - в своих показаниях отметила, что никак не ожидала подобного поступка от своего ученика:

«Я никогда не замечала с его стороны никакой агрессии и не могла предположить ничего подобного. Все произошло внезапно, в тот момент я даже не увидела его. Сначала я ничего не поняла, мне казалось, что просто упало давление. Но затем почувствовала, что по шее течет что-то горячее, и попросила вызвать помощь. Я получила ранение в область шеи: в шейные позвонки попали 22 дробины. 16 из них извлекли, а 6 все еще остаются в теле».

Учительница добавила, что примирилась с обвиняемым, и попросила суд учесть отсутствие у нее жалоб и претензий.

Сам школьник в своих показаниях указал, что впервые увидел оружие после переезда в Баку. В следующий раз он заметил футляр с оружием за коробками в гардеробной, когда перед новогодним мероприятием попросил у отца галстук:

«Когда все были заняты подготовкой к обручению моей сестры, я случайно увидел, что гардеробная открыта, и решил взять оружие, чтобы показать одноклассникам. Я вспомнил, что однажды рассказывал им об наличии оружия, но они мне не поверили. Я сфотографировал его, снял видео и отправил им, но они снова не поверили, подумав, что оружие игрушечное. Позже я хотел вернуть его на место, но гардеробная уже была заперта. Пришлось унести его в свою комнату. Я думал, как спрятать оружие, чтобы потом вернуть обратно, и положил его в спортивную сумку брата. Рассчитывал, что брат, собираясь на тренировку, увидит его, расскажет родителям, они его отругают, заберут оружие и положат на место. Но мой замысел не удался».

По словам подростка (А.Ш.), на следующее утро он специально громко ходил по дому, надеясь, что кто-то проснется, спросит про содержимое сумки и заберет оружие:

«Из-за волнения я не мог спать всю ночь. Утром встал раньше всех и шумел в доме, но ни отец, ни мать не проснулись. Я хотел, чтобы кто-то меня остановил, но этого не произошло, и в итоге я забрал сумку с собой».

Отвечая на вопрос о мотивах своего поступка, школьник заявил, что учительница относилась к нему плохо и говорила фразы вроде: «Ты ничего не знаешь, у тебя нет будущего». По его словам, он хотел лишь испугать её, хотя до конца и сам не понимает причину своего поступка.

Напомним, инцидент произошел в феврале этого года. В настоящее время судебное разбирательство по делу самого подростка продолжается.

14:42

Вынесен приговор отцу подростка, арестованного за стрельбу в учителя в лицее İdrak.

Как сообщает 1news.az, решение было принято на заседании в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Айтекин Ибрагимовой.

Согласно решению суда, обвиняемый Самир Ширинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 230 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 20% из его ежемесячного дохода в пользу государства.

Отметим, что судебное разбирательство по уголовному делу в отношении подростка, обвиняемого в стрельбе в учителя в бакинском лицее İdrak, в настоящее время продолжается.

Инцидент произошел 6 февраля в частном лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы.

По данным Пресс-службы Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступила информация о том, что в школе ученик причинил ранение учителю из огнестрельного оружия.

Подозриваемый в совершении преступления ученик был задержан. 7 февраля решением Бинагадинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело. Ученику А.Ш. предъявлено окончательное обвинение по статье 29, 120.2.2 (Покушение на убийство из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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