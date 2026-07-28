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Жара и лесные пожары вынудили Францию эвакуировать тысячи туристов

Джамиля Суджадинова16:25 - Сегодня
Жара и лесные пожары вынудили Францию эвакуировать тысячи туристов

Французские власти приняли решение о превентивной эвакуации около четырех тысяч человек из туристических районов на атлантическом побережье страны в связи с сохраняющейся угрозой распространения крупного лесного пожара, который продолжается к западу от Бордо.

Ситуация осложняется новой волной жары, способной вновь активизировать очаги возгорания.

Эвакуация затронула ряд популярных курортных зон в департаменте Жиронда. По распоряжению местных властей временно покинуть опасные районы должны отдыхающие и персонал кемпингов, туристических резиденций, домов отдыха и парков развлечений, расположенных в окрестностях курорта Лакано, включая район Lacanau Océan, а также территории на обоих берегах озера Лакано.

По информации региональной администрации, пожар в настоящее время удалось локализовать, однако полностью ликвидировать его пока не удалось. Специалисты предупреждают, что повышение температуры воздуха, снижение уровня влажности и изменение погодных условий могут привести к повторному распространению огня.

Национальная метеорологическая служба Франции объявила в департаменте Жиронда желтый уровень погодной опасности в связи с жарой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха во внутренних районах региона достигнет 33-35 градусов Цельсия.

Кроме того, ожидается юго-восточный ветер, тогда как вдоль побережья прогнозируется западный морской бриз, что также может повлиять на развитие пожарной обстановки.

Сложная ситуация с природными пожарами сохраняется не только во Франции, но и в других странах юго-западной Европы. По имеющимся данным, во Франции и Испании из-за масштабных лесных пожаров были эвакуированы около 330 тысяч человек.

Испания, в свою очередь, готовится к очередной, уже четвертой с начала лета, волне экстремальной жары. В ряде регионов страны продолжают действовать крупные очаги природных пожаров, часть из которых до сих пор не удалось взять под полный контроль. По данным местных властей, один из них уже стал крупнейшим лесным пожаром за всю историю метеорологических наблюдений в стране.

Спасательные службы и пожарные подразделения продолжают круглосуточную работу по недопущению дальнейшего распространения огня, одновременно призывая жителей и туристов соблюдать требования безопасности и выполнять распоряжения об эвакуации.

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