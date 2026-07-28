 Министр обороны Израиля заявил, что США не разрешают атаковать энергообъекты Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Министр обороны Израиля заявил, что США не разрешают атаковать энергообъекты Ирана

First News Media15:55 - Сегодня
Министр обороны Израиля заявил, что США не разрешают атаковать энергообъекты Ирана

Соединенные Штаты не дают Израилю разрешения нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Мы очень хотим атаковать энергетические объекты Ирана. В настоящее время США не дают на это разрешения, исходя из того, что Иран может нанести удар по соседним странам, спровоцировав нефтяной кризис», – заявил Кац в интервью израильскому телевидению.

Глава МО Израиля вновь подчеркнул, что если Иран атакует, то получит на это мощный ответ.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
252

Актуально

Политика

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Мнение

Системный кризис: Как Макрон сжег доверие Франции

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об авиации»

В мире

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Жара и лесные пожары вынудили Францию эвакуировать тысячи туристов

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

Иран пригрозил США расширением географии конфликта

Иран экспортировал нефть на $18 млрд во время конфликта

Последние новости

«Спрятал за коробками от обуви»: отец стрелявшего в лицее İdrak подростка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:12

На загрязненных минами освобожденных территориях пожары

Сегодня, 17:02

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Сегодня, 17:00

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:57

«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Сегодня, 16:53

Жара и лесные пожары вынудили Францию эвакуировать тысячи туристов

Сегодня, 16:25

Женщины в Черногории смогут брать оплачиваемый отпуск при болезненных менструациях

Сегодня, 16:17

Системный кризис: Как Макрон сжег доверие Франции

Сегодня, 16:10

В Азербайджане более 900 детей возвращены из социальных учреждений в семьи

Сегодня, 16:00

Республиканская психиатрическая больница сделала заявление, связанное с Эльшадом Хосе - ВИДЕО

Сегодня, 15:58

Министр обороны Израиля заявил, что США не разрешают атаковать энергообъекты Ирана

Сегодня, 15:55

OneSXM требует от Франции проведения референдума о независимости в Сен-Мартене

Сегодня, 15:48

Анна Акопян сообщила о поступающих угрозах

Сегодня, 15:45

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о госпитализации Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:38

Песков назвал разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева очень теплым и содержательным

Сегодня, 15:33

Покорившая интернет макака Панч отпраздновала свой первый день рождения

Сегодня, 15:25

Макгрегор заявил о намерении провести последний бой в UFC в 2027 году

Сегодня, 15:03

Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Сегодня, 15:00

СВР России: в ЕС осознают неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

Сегодня, 14:47

В Португалии пропал азербайджанец 

Сегодня, 14:45
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30