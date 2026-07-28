Министр обороны Израиля заявил, что США не разрешают атаковать энергообъекты Ирана
Соединенные Штаты не дают Израилю разрешения нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
«Мы очень хотим атаковать энергетические объекты Ирана. В настоящее время США не дают на это разрешения, исходя из того, что Иран может нанести удар по соседним странам, спровоцировав нефтяной кризис», – заявил Кац в интервью израильскому телевидению.
Глава МО Израиля вновь подчеркнул, что если Иран атакует, то получит на это мощный ответ.
Источник: РИА Новости
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